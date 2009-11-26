КС завтра оприлюднить рішення щодо конституційності регламенту ВР

Завтра, 27 листопада, Конституційний Суд України оприлюднить Рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності (конституційності) Закону „Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України“ від 4 вересня 2008 року та Регламенту Верховної Ради від 19 вересня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Автор клопотання наголошує, що при прийнятті закону було порушено процедуру ухвалення та набрання ним чинності, передбачену частиною четвертою статті 94 Конституції України, а саме: діючий голова ВР, не підписавши закон для офіційного оприлюднення, опублікував його за підписом попереднього голови ВР.

Президент зазначає, що закон містить тільки бланкетну норму, яка відсилає до інших джерел права і не створює належної правової бази для роботи парламенту, як це закріплено в Конституції України. За своїм змістом стаття 1 закону передбачає можливість визначити організацію і порядок діяльності парламенту підзаконним актом – Регламентом. Сам же Регламент не прийнято як закон за встановленою Конституцією України процедурою розгляду, ухвалення законів і набрання ними чинності. Автор клопотання констатує, що Регламент унормовує організацію і порядок діяльності Верховної Ради України, а тому має прийматися виключно як закон України і за визначеною статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання ним чинності.

Суддя-доповідач у справі – Марія МАРКУШ.

Початок - о 10.00. Після оприлюднення планується прес-конференція

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