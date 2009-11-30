ВСУ розгляне подання про утримання під вартою екс-судді Зварича

У середу, 2 грудня, Верховний Суд України розгляне подання Генеральної прокуратури України про продовження до 12 місяців терміну утримання під вартою екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар адвокатів І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА.

«Поки що немає остаточної інформації про те, чи буде Ігор ЗВАРИЧ особисто присутнім на цьому засіданні, чи ні», - сказала Т.ТУРЧИНА.

Вона також зазначила, що 9 грудня закінчується термін утримання екс-судді під вартою.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

4 вересня Апеляційний суд міста Києва за поданням Генпрокуратури продовжив термін перебування І.ЗВАРИЧА під вартою з 6 до 9 місяців – до 10 грудня ц.р.