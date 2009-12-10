На Київщині розпочинається Фестиваль правоосвітницького кіно

З 11 по 31 грудня в Київській області в рамках програми «Шостого Міжнародного Фестивалю Docudays Ua «Дні документального кіно про права людини в регіонах України» розпочнеться проведення Фестивалю правоосвітницького кіно.

Організаторами фестивалю виступили Головне управління юстиції та Головне управління освіти і науки у Київській області, Координаційна рада молодих юристів, Молодіжна громадська організація «Рада молодих юристів та менеджерів».

Як повідомила начальник Головного управління юстиції в Київській області Катерина Чижмар, мета фестивалю – привернути увагу українського суспільства до проблем “звичайної” людини засобами кіномистецтва, сприяти розвитку відкритого діалогу про права людини, утвердженню ставлення до людської гідності як найвищої цінності.

Протягом грудня в районах Київщини демонструватимуться фільми правоосвітницької тематики. Діапазон тем, розкритих документалістами, – від екстремальних історій про людей, які живуть в умовах війни, природних або інших катастроф – до проблем гендерної рівності, дискримінації, порушення прав дітей. Особливе місце посідають історії людей, які перемогли життєві обставини, відстояли свої права й досягли мети.

11 грудня, о 12-00, у кінозалі спеціалізованого підліткового кінотеатру «СТАРТ» (Київ, вул. Серафімовича, 15-А) відбудеться відкриття Фестивалю правоосвітницького кіно. Планується демонстрація документальної стрічки режисера Сергія Буковського «Живі», присвяченої Голодомору 1932-33 років.

Телефон для довідок – 462-53-91.