КС завтра оприлюднить рішення у справі про військове майно

Завтра, 15 грудня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 10 грудня рішення у справі за конституційним зверненням приватного підприємства «Автосервіс» щодо офіційного тлумачення положень статей 177, 760, частини другої статті 777 Цивільного кодексу України (справа про переважне право наймача на придбання військового майна).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, суб’єкт права на конституційне звернення просить Конституційний Суд України роз’яснити:

– чи є військове майно річчю і чи поширюється на нього положення статті 177 Цивільного кодексу України (далі – Кодексу) щодо визнання його об’єктом цивільних прав;

– чи під речами, які відповідно до статті 760 Кодексу можуть бути предметом договору найму, мається на увазі (розуміється) і військове майно;

– чи поширюється на військове майно передбачене частиною другою статті 777 Кодексу переважне право наймача перед іншими особами на придбання речі у разі її продажу;

– яким є юридичний зміст терміна „переважне право перед іншими особами“ в контексті частини другої статті 777 Кодексу.

Практичну необхідність в офіційному тлумаченні автор клопотання аргументує тим, що суди загальної юрисдикції неоднозначно розуміють та застосовують зазначені норми Кодексу, що може призвести до порушення передбаченого частиною другою статті 41 Конституції України його права набувати у приватну власність майно у встановленому законом порядку.

Суддя-доповідач у справі – Юрій БАУЛІН.

Початок о 10.00.

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