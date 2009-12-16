Ющенко продовжує нагадувати про звільнення Луценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на звільненні міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Президент України сподівається на конструктивну та державницьку позицію Верховної Ради України у питанні притягнення до політичної відповідальності, а відтак - звільненні з посади міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА», - сказала прес-секретар.

Вона нагадала, що Президент, відповідно до Конституції, звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо необхідності звільнення Ю.ЛУЦЕНКА із займаної посади.

Також вона нагадала про відповідний лист і на адресу голови парламенту Володимира ЛИТВИНА.

«На жаль, міліція під керівництвом Ю.ЛУЦЕНКА демонструє прогресуючу нездатність впоратися із загрозами безпеці громадян та громадському порядку», - сказала І.ВАННИКОВА, зауваживши, що реальні показники боротьби із злочинності погіршуються.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України закликав прем`єра звернутися до ВР з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

Глава держави мотивував необхідність звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, значним послабленням активності боротьби з корупцією і злочинністю.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. “Головне завдання правоохоронної системи, яке полягає в безумовному забезпеченні конституційних прав і свобод кожної людини і громадянина, не виконується”, - констатував глава держави.

За його словами, неодноразове привернення уваги міністра внутрішніх справ України до активізації роботи у системі правоохоронної діяльності ігнорується.