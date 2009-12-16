Ющенко продовжує нагадувати про звільнення Луценка
Президент про «прогресуючу нездатність»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на звільненні міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
«Президент України сподівається на конструктивну та державницьку позицію Верховної Ради України у питанні притягнення до політичної відповідальності, а відтак - звільненні з посади міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА», - сказала прес-секретар.
Вона нагадала, що Президент, відповідно до Конституції, звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо необхідності звільнення Ю.ЛУЦЕНКА із займаної посади.
Також вона нагадала про відповідний лист і на адресу голови парламенту Володимира ЛИТВИНА.
«На жаль, міліція під керівництвом Ю.ЛУЦЕНКА демонструє прогресуючу нездатність впоратися із загрозами безпеці громадян та громадському порядку», - сказала І.ВАННИКОВА, зауваживши, що реальні показники боротьби із злочинності погіршуються.
Як повідомляв УНІАН, 10 грудня Президент України закликав прем`єра звернутися до ВР з поданням про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.
Глава держави мотивував необхідність звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, зокрема, значним послабленням активності боротьби з корупцією і злочинністю.
За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. “Головне завдання правоохоронної системи, яке полягає в безумовному забезпеченні конституційних прав і свобод кожної людини і громадянина, не виконується”, - констатував глава держави.
За його словами, неодноразове привернення уваги міністра внутрішніх справ України до активізації роботи у системі правоохоронної діяльності ігнорується.