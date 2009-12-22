Мін‘юст запровадив електронне анонімне тестування при складані іспитів кандидатами на посади нотаріусів

Міністерство юстиції запровадило комп‘ютерне анонімне тестування для кваліфікаційного відбору претендентів на посаду нотаріуса. Пілотне випробування системи відбулося 22 грудня в Міністерстві юстиції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, міністр юстиції Микола ОНІЩУК наголосив, що нова система тестування кандидатів на посаду нотаріуса – надзвичайно важлива не лише галузева, а й суспільна подія.

Електронна система тестування – повністю усуває людський фактор й будь-який інший вплив на встановлення результатів відбору кандидатів на відповідну професію. Таким чином, усувається корупційний чинник при складанні кваліфікаційних іспитів при доборі претендентів.

За словами міністра юстиції, успішне запровадження електронного анонімного тестування кандидатів на професію нотаріуса, перехід до якого готувався Міністерством юстиції майже 2 роки, стане першим кроком по запровадженню аналогічної системи кваліфікаційного відбору й у інших галузях, де відбір претендентів передбачає конкурсність як умову доступу до професії. Зокрема, вивчається можливість запровадження електронної системи тестування кандидатів на посади державних виконавців та судових експертів.

Крім того, Міністерство юстиції готове сприяти в роботі з запровадження аналогічної системи відбору кандидатів на посади суддів.

У перспективі, наголосив міністр юстиції, аналогічна тестова система може бути запроваджена при відборі кандидатів на будь-які професії, де шляхом складання іспитів встановлюється кваліфікаційний рівень претендентів. Зокрема, прокурорів, державних службовців тощо.

Міністр юстиції наголосив на ефективності електронної системи тестування, що була підтверджена в ході дворічної роботи зі створення тестових іспитів кандидатів на професію нотаріуса.

З початку запровадження у 2008 році тестових іспитів кандидатів на професію нотаріуса кваліфікаційний відбір пройшли понад 1300 претендентів. Не подолали кваліфікаційний бар‘єр близько 60 відсотків кандидатів. При цьому, за результатами дворічних тестових іспитів, Мін‘юст отримав лише поодинокі скарги кандидатів, які висловлювали незгоду з результатами тестування.

Міністр юстиції також повідомив, що за умови успішного пілотного тестування з 2010 року іспити в Міністерстві юстиції претендентів на посаду нотаріуса будуть проходити саме у формі електронного анонімного тестування. Ця ж тестова система, що є мобільною, зможе використовуватися й в регіональних управліннях юстиції.

За словами М.ОНІЩУКА, Міністерство юстиції звернулося до уряду з пропозицією передбачити в Державному бюджеті на наступний рік спеціальне фінансування для запровадження програм з електронного тестового кваліфікаційного відбору