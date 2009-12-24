Міжнародна спецгрупа розслідує у Києві затримання у Таїланді літака зі зброєю

У Києві працює міжнародна спеціальна група з розслідування усіх обставин, пов`язаних із затриманням к Таїланді літака зі зброєю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

”Я можу підтвердити, що сьогодні в Києві працює міжнародна спеціальна група з дозволу Президента, до її складу входить і СБУ. Ця група проводить подальше розслідування всіх обставин, пов`язаних з операцією, з тим, що планувалося”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив, що ”Україна називає це операцією”. ”Ми і далі знаходитимемо організаторів і тих, хто планував маршрут саме в обхід Росії, і саме чомусь з дозаправленням в Україні”, - сказав глава СБУ.

Відповідаючи на запитання, чи відомі СБУ особи з іноземних спецорганів і зарубіжних компаній, які були задіяні у цій операції, він сказав: ”Відомі, але давайте будемо розслідувати. Нам відомі люди, у тому числі і за кордоном, які це планували, але зараз це робота міжнародної групи”.

Як повідомлялося, 12 грудня у Таїланді було затримано літак Іл-76, який перевозив близько 40 тонн зброї. У літаку були знайдені гранатомети, ракети класу «земля-повітря» та інші боєприпаси.

Літак виконував рейс з Північної Кореї до Ірану, при цьому мав виконати дозаправлення у кількох аеропортах, у тому числі і на території України, в Гостомелі.

П`ятеро членів екіпажа літака є громадянами Казахстану і Білорусі.