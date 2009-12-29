Мін‘юст виносить на обговорення зміни до положення про порядок держреєстрації прав власності на нерухоме майно

Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення зміни до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

З текстом проекту можна ознайомитися на сайті Мін‘юсту (www.minjust.gov.ua) в рубриці «Обговорюємо законопроекти».

Метою та основним завданням проекту є приведення Тимчасового положення у відповідність до змін, що відбулися у законодавчих актах, зокрема у Цивільному кодексі України, Законах України “Про іпотеку” та “Про третейські суди”. Змінами до указаних законів було врегульовано відносини, пов’язані: зі зверненням стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору; з визначенням такого об’єкту цивільних прав, як об’єкт незавершеного будівництва; з виключенням справ у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, із підвідомчості третейських судів

У цьому зв‘язку Мін‘юстом передбачається врегулювати порядок державної реєстрації прав власності на об’єкти незавершеного будівництва та на нерухоме майно, що є предметом іпотеки, на підставі таких правовстановлювальних документів, як договори іпотеки, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя.

Змінами також передбачається виключення із Переліку правовстановлювальних документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація прав власності на об`єкти нерухомого майна, рішення третейських судів тощо.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до проекту наказу Міністерства юстиції “Про впорядкування відносин щодо державної реєстрації прав власності на нерухоме майно” прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення на адресу: м. Київ, пров. Рильський, 10, Міністерство юстиції.