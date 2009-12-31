У Севастополі побили депутата міськради

У Севастополі порушено кримінальну справу за фактом нанесення тілесних ушкоджень депутату міськради Леоніду ЛОПАЦЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на сесії міськради повідомив начальник Управління МВС України в Севастополі генерал-майор міліції Валерій ПЄТУХОВ.

Перед цим депутат міськради Василь ПАРХОМЕНКО заявив, що 25 грудня було жорстоко побито й пограбовано в під`їзді власного будинку депутата міської ради Л.ЛОПАЦЬКОГО.

За інформацією депутата, Л.ЛОПАЦЬКИЙ «зараз знаходиться з тяжкими травмами в 1-й міській лікарні».

Як додав В.ПАРХОМЕНКО, потерпілий «не тільки депутат, він і громадський діяч, голова Союзу радянських офіцерів».

В.ПАРХОМЕНКО просив В.ПЄТУХОВА дати інформацію щодо цього інциденту.

В.ПЄТУХОВ повідомив, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень депутату міськради Л.ЛОПАЦЬКОМУ міліція порушила кримінальну справу.

«В обставинах треба розбиратися, сам потерпілий, на жаль, нічого пояснити не може, він не пам`ятає, ймовірно, виходячи з характеру травм - у нього черепно-мозкова травма, і тілесні ушкодження біля ока», - повідомив В.ПЄТУХОВ.