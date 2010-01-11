Створено спецфонд для вирішення проблем українців за кордоном

У Міністерстві закордонних справ України створено спеціальний консульський фонд для невідкладного вирішення нагальних проблем українських громадян, які проживають за кордоном.

Про це повідомив міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО 10 січня в Іспанії під час зустрічі з представниками української громади в ході свого візиту до цієї країни.

При цьому представники української громади висловили вдячність за оперативне виділення коштів із зазначеного фонду, поінформували УНІАН у прес-службі МЗС.

Крім того, у відповідь на пропозиції представників української громади міністр дав доручення щодо сприяння в організації роботи виборчих дільниць на території Іспанії у контексті забезпечення вільних та демократичних президентських виборів.