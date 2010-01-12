Мін‘юстом створено 726 громадських приймалень, де можна отримати безоплатні консультації з питань виборчого законодавства

Міністерством юстиції створено 726 регіональних громадських приймалень, де можна безоплатно проконсультуватися з юридичних питань, пов‘язаних з виборами Президента України.

Як повідомив Міністр юстиції Микола Оніщук, в період виборчої кампанії, діяльність громадських приймалень буде спрямовуватися у першу чергу на надання безоплатної правової допомоги з питань виборчого законодавства. Перед працівниками приймалень поставлені також завдання щодо надання громадянам юридичних консультацій з питань запобігання порушенням виборчого законодавства.

З адресами громадських приймалень в регіональному розрізі можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції (http://www.minjust.gov.ua/0/7840) або зателефонувавши в управління юстиції, розташовані у відповідних адміністративно-територіальних одиницях.

Окрім громадських приймалень, в управліннях юстиції обладнано інформаційні стенди про вибори, методичні куточки з питань виборчого законодавства, в яких представлено юридичну літературу, довідкові матеріали, коментарі до законів України про вибори, систематизовані добірки текстів виступів керівників органів виконавчої влади з питань підготовки і проведення виборів.

У більшості територіальних управлінь юстиції створені та діють телефонні «гарячі лінії», активно працюють виїзні консультативні пункти, що надають роз’яснення громадянам про їх виборчі права, правові механізми та можливості захисту виборчих прав.

Крім того, повідомив Міністр юстиції, проконсультуватися з юридичних питань, пов‘язаних з виборами, громадяни можуть у працівників органів юстиції, які делеговані для участі у роботі 885 громадських приймалень, створених при райдержадміністраціях, центрах соціальних служб для молоді, виконавчих органах районних, міських рад тощо та 2334 виїзних консультаційних пунктів для надання правової допомоги громадянам віддалених районів сільської місцевості.