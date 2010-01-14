ГПУ перевірить інформацію про брак продуктів у дитсадках Києва

Депутат Київради від Блоку Віталія Кличка Іван ПЛАЧКОВ звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням негайно перевірити факти, наведені у засобах масової інформації щодо браку продуктів харчування у дитячих садках Києва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фракції Блоку Кличка у Київській міській раді.

За словами І.ПЛАЧКОВА, команда мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО давно занедбала столичне господарство. «Але те, що наші діти й онуки сидять напівголодні, виходить за будь-які межі. За таку злочинну діяльність чиновники ЧЕРНОВЕЦЬКОГО мають не просто йти у відставку, а безпосередньо на лаву підсудних», – переконаний депутат Київради.

І.ПЛАЧКОВ вимагає від генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА терміново вжити заходів для вирішення цієї ситуації.

Як повідомлялось, 12 січня газета “Комсомольская правда в Украине” написала, що дитсадки Києва можуть залишитися без молока через борг міста в сумі понад 1 млн. грн. перед постачальниками. Зокрема, через борги дві ферми з восьми припинили співпрацю з компанією «Фавор», яка займається поставками молочної продукції майже в усі дошкільні заклади Києва. У дитсадках молоко тимчасово намагаються замінювати кисломолочним напоєм наріне.

За словами директора ТОВ “Фавор” Раїси МИХАЙЛОВОЇ, якщо до кінця тижня Київ не розрахується за молоко і молочні продукти повністю, то знову почнуться перебої. За її даними, міський бюджет заборгував компанії на кінець минулого року 2,2 млн. грн. Водночас цього року з вказаної суми боргу вже одержали 600 тис. грн.

Газета нагадала, що у грудні минулого року багатьом столичним дитсадкам перестали виділяти фінанси на закупівлю їжі. У деякі дошкільні учбові заклади батькам довелося самим приносити овочі і крупи.