Мін’юст не реєструватиме відомчі акти без антикорупційної експертизи

Міністерство юстиції України здійснюватиме державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і відомств лише за наявності висновку антикорупційної експертизи, що має додаватися проекту акта.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідні зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації підписав міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

За словами міністра, зміни ґрунтуються на положеннях закону «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року ”Питання реалізації державної антикорупційної політики”.

Так, нормативно-правові акти міністерств і відомств, що подаються на державну реєстрацію, мають супроводжуватися пояснювальною запискою, в якій має повідомлятися про наявність або відсутність у нормативно-правовому акті правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. У разі, якщо такі ризики наявні, разом із проектом акта у Мін’юст має бути поданий висновок антикорупційної експертизи.

Міністр юстиції нагадав, що методологія проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів була затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1346. Методологія визначає основні етапи проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, основні корупціогенні чинники, їх ознаки та рекомендації щодо їх усунення.