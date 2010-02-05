Бондар оскаржує у суді указ Президента про його звільнення

Звільнений Указом Президента України з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР оскаржує в суді зазначений указ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАР заявив сьогодні на брифінгу у Дніпропетровську.

«Я сьогодні подав позов до окружного адміністративного суду Дніпропетровської області. Я абсолютно не згодний з формулюванням указу Президента про моє звільнення», - зазначив В.БОНДАР.

За його словами, звільнення з посади було для нього несподіванкою. «Жодної розмови з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ не відбулося, з Секретаріату Президента ніхто не цікавився, чи було законним рішення Дніпропетровської облради про висловлення мені недовіри», - наголосив В.БОНДАР.

За його словами, у нього склалося враження, що указ Президента підписувався на ходу, після того, як Віктор ЯНУКОВИЧ приїхав у Дніпропетровськ на зустріч з виборцями.

На думку В.БОНДАРЯ, В.ЯНУКОВИЧ побачив у Дніпропетровську справжній стан справ, на мітинг зібралося 3-4 тис. його прихильників. В.БОНДАР вважає, що В.ЯНУКОВИЧ був розчарований і, напевне, причетний до тиску на Секретаріат Президента, і в результаті вийшов указ про звільнення з посади.

В.БОНДАР зазначив, що він також звернувся до Окружного адміністративного суду Дніпропетровської області з позовом забезпечити розгляд оскарження про його звільнення з посади. В.БОНДАР зазначив, що рішення Окружного адмінсуду наразі невідоме.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого ц.р. Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив В.БОНДАРЯ з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Президент в указі посилається на пункт Конституції, в якому йдеться про відставку голови облдержадміністрації у зв`язку з недовірою, висловленою йому депутатами облради.

3 лютого депутати Дніпропетровської обласної ради на позачерговій сесії висловили недовіру голові Дніпропетровської облдержадміністрації В.БОНДАРЮ. За це рішення проголосували 53 депутати з 72, присутніх у залі (всього у Дніпропетровській облраді 100 депутатів).

Депутати, зокрема, звинуватили В.БОНДАРЯ у застосуванні адмінресурсу перед другим туром виборів Президента України, у тому, що в області не «розчищаються дороги від снігу, що може призвести до зриву голосування 7 лютого».

В.БОНДАР повідомляв, що 4 лютого «подав документи до суду і звернувся до прокуратури, щоб вона опротестувала незаконне рішення облради».