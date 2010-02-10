У Сєвєродонецьку в покинутому пересувному зоопарку помирають тварини, заявляють екологи

На околиці міста Сєвєродонецьк Луганської області виявлено покинутий пересувний зоопарк, в якому від голоду, морозу та хвороб помирають тварини.

Про це повідомляє Національний екологічний центр України.

За даними центру, у цьому зоопарку утримуються білий ведмідь, лев, верблюд, лами, мавпи та екзотичні птахи. Лев уже не може піднятися на задні ноги, у нього відморожений хвіст та ніс і остання стадія дистрофії, у верблюда у крові копита.

Зоопарк охороняють лише два сторожа.

У тварин немає сіна для підстілок, вони вже декілька тижнів лежать на своїх екскрементах. Тварини постійно утримуються в тісних клітках і не мають можливості повноцінно рухатися.

Зоопарк належать приватному підприємцю, який мешкає у місті Стаханов Луганської області.

Протягом останнього тижня тварин підгодовують місцеві жителі, студенти та небайдужі люди, але тваринам потрібна негайна медична допомога та зміна умов утримання.

Захисники тварин звертаються до всіх по допомогу.

Також вони закликають органи державної влади та національні зоопарки негайно вилучити тварин, надати їм термінову медичну допомогу та створити належні умови утримання.

Крім того, активісти природоохоронних організацій вимагають від компетентних органів порушити кримінальну справу за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Національний екологічний центр нагадує, що тварини охороняються Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» №3447-IV від 21.02.2006 року, Кодексом про адміністративні правопорушення (стаття 89), Кримінальним кодексом (стаття 299). Окрім того, створення пересувних зоопарків прямо заборонено ст. 25 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».