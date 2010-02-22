КС запитують щодо призначення і звільнення голів держадміністрацій

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо ряду положень Закону «Про місцеві державні адміністрації».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, у поданні йдеться про відповідність Конституції положень частини другої статті 8, пунктів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 частини першої, пункту 1 частини другої, частини четвертої статті 9 закону.

Ці положення стосуються, зокрема, призначення голів місцевих державних адміністрацій Президентом України за поданням Кабінету міністрів України на строк повноважень Президента, а також припинення повноважень голів місцевих держадміністрацій.

Згідно з Регламентом КС, подання передано на вивчення в Секретаріат суду.