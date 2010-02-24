У МОН заявляють про потребу законодавчо закріпити права бакалаврів

У Міністерстві освіти і науки України заявляють про потребу законодавчо закріпити право осіб з дипломом бакалавра займати конкретні посади, оскільки на сьогодні з боку роботодавців фіксуються певні обмеження.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник міністра освіти і науки України Тарас ФІНІКОВ.

“У більшості тих, хто очолює підприємства, установи та організації в Україні, щодо наших випускників побутує думка, що бакалавр – це недоосвіта, хоча за чинним законодавством це базова вища освіта. Тому необхідно і пропагандистське укріплення думки про те, що бакалавр – це повноцінна освіта, і юридично щоб були визначенні первинні посади, які може посідати людина з дипломом бакалавра”, - сказав Т.ФІНІКОВ.

“На сьогодні, наприклад, нотаріусом не може працювати людина з бакалаврським юридичним дипломом, чи адвокатом, чи слідчим. Це є обмеження”, - підкреслив він.