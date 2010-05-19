Презентовано проект захисту прав інвесторів, які постраждали в будаферах

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» та Асоціація інвесторів будівництва житлового будинку представили проект захисту прав ініціативних груп громадян перед забудовниками та органами державної влади.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» Олексій ГОНЧАРУК, у рамках проекту асоціації надають безплатну юридичну допомогу, інформаційно-організаційну підтримку, представництво у судах та органах державної влади інтересів постраждалих унаслідок будівельних афер по всій Україні .

У свою чергу, голова правління Асоціації інвесторів будівництва житлового будинку Валерій БИКОВЕЦЬ повідомив, що інвестори можуть отримати юридичну консультацію онлайн на сайті www.investhelp.com.ua, зателефонувавши за телефоном колл-центру або приїхавши в офіс асоціації.

При цьому громадські організації надають допомогу у підготовці запитів до органів державної влади, контролюючих структур, проведенні аналізу ситуації з будівництвом, що склалася на конкретному об`єкті.

«На сайті передбачена форма, за якою інвестори можуть надати свої пропозиції для внесення змін до законодавства. Ці пропозиції будуть систематизовані, подані до робочої групи при Мінрегіонбуді для подальшого внесення на розгляд Верховної Ради України з метою змінити законодавство в частині захисту прав інвесторів», - сказав В.БИКОВЕЦЬ.

Проект реалізують ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» та Асоціація інвесторів будівництва житлового будинку за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Проект розрахований на 10 місяців і закінчується в грудні поточного року.