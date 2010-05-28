Неповнолітніх не триматимуть в приймальниках без рішення суду

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ запевняє, що неповнолітні не будуть утримуватися в приймальниках-розподільниках без рішення суду.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України з посиланням на його слова.

Як зазначили в ДЗГ, у результаті проведення аналізу оперативно-службової діяльності міліції за останні два місяці керівництвом МВС було виявлено невідповідність відомчих нормативних документів українському законодавству та міжнародним правовим актам. Особливе занепокоєння викликає стан відомчої нормативної бази підрозділів кримінальної міліції в справах дітей, яка тривалий час мала суттєвий вплив на загальний стан дотримання прав людини.

Згідно із законодавством, у приймальники-розподільники системи МВС можуть бути доставлені діти віком від 11 до 18 років на термін до 30 діб. Під таку норму потрапили кілька категорій дітей, зокрема, котрі вчинили правопорушення до досягнення віку, з якого за такі діяння особи підлягають кримінальній відповідальності, якщо є потреба негайно ізолювати їх (за постановою органу дізнання, слідчого, санкціонованою прокурором, або за постановою суду). Також у приймальники-розподільники можуть бути доставлені діти, які згідно з рішенням суду направляються у спеціальні установи для дітей, та ті, котрі самовільно залишили спеціальний навчально-виховний заклад, де вони перебували.

Окремою групою визнано дітей, які перебувають у розшуку. Саме ця норма й викликає суперечність, адже на сьогодні вона законодавчо не врегульована. Більше того, як з‘ясувалося в ході практичного відпрацювання та проведеного на основі цього моніторингу, поміщення дітей в приймальники-розподільники часто відбувалося на основі не закону, а відомчого нормативного документа наглядового органу. Ним, зокрема, передбачено, що підставою для поміщення до приймальника-розподільника неповнолітнього, який перебуває у розшуку, може бути наявність заведеної у встановленому порядку розшукової справи. Тобто, без рішення суду.

Виходячи з цього, А.МОГИЛЬОВ дав вказівку вжити негайних заходів щодо усунення цієї проблеми.

«Згідно із законодавством, без рішення суду ніхто не може утримуватися в місцях ізоляції. В принципі, приймальник-розподільник – це місце ізоляції свободи людини”, - зазначив міністр, додавши: ”Ми виявили випадки утримання в таких закладах осіб, які не мали права там перебувати. Це відбувалося внаслідок нерозуміння нашими працівниками норм закону і стосувалося дітей, які оголошені в розшук”.

За словами А.МОГИЛЬОВА, згідно з діючими нормами права, утримувати дитину можна тільки в тому випадку, якщо оперативник, який веде розшукову справу, звернеться в суд і отримає дозвіл на утримання цієї дитини.