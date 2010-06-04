У Севастополі СБУ розкрила аферу із землею на 64 млн. грн.

Управління СБУ у Севастополі спільно з міською прокуратурою порушило кримінальну справу щодо директора однієї з юридичних компаній, якому інкримінуються шахрайство в особливо великих розмірах при отриманні права власності на землю, а також легалізація ділянок площею 12 га і майже 9 га шляхом фіктивної передачі їх іноземній компанії.

Матеріальні збитки, завдані державі у результаті незаконної діяльності підприємця і його компаньйонів, становлять 63 млн. 875 тис. 753 грн., зазначається у прес-релізі УСБУ в м. Севастополі.

Встановлено, що у серпні минулого року в Києві на підставні особи було зареєстровано кооператив для обслуговування житлово-будівельного товариства, а незабаром директор юридичної компанії, не будучи членом кооперативу і не маючи жодних офіційних повноважень, але з печаткою товариства, звернувся до Севастопольської міськдержадміністрації з листом про безкоштовне виділення товариству ділянки розміром 12 га в районі бухти Матюшенка на Північній стороні Севастополя. Обґрунтування - нібито у обслуговуючого кооперативу у цьому місці знаходився у власності майданчик для відпочинку.

На підставі підроблених документів міська влада розпорядилася про безкоштовну передачу ділянки, і наприкінці 2009 року кооператив одержав державний акт на право власності.

У березні 2010 року тепер уже севастопольські підставні особи за незначну винагороду підписали і завірили у приватного нотаріуса протокол зборів членів кооперативу про передачу права власності на земельну ділянку вартістю 28712069 грн. представнику іноземної компанії. Куратором фіктивної операції був директор юридичної компанії.

Ставши власниками 12 га землі біля моря, іноземна фірма розповсюдила в Інтернеті інвестиційну пропозицію.

Аналогічну схему практично з тими самими підставними особами і з тією самою іноземною компанією було використано при безкоштовному отриманні ділянки землі розміром 8,88 га і вартістю 35163684 грн. на березі моря в районі парку Перемоги. Після видачі держакту на право власності одне з міських агентств нерухомості виставило цю ділянку на продаж.

За інформацією Управління СБУ у м. Севастополі, справу щодо директора юридичної компанії порушено одразу по чотирьох статтях Кримінального кодексу України. Йому доведеться відповісти за шахрайство в особливо великих розмірах, фіктивне підприємництво, що завдало великих збитків державі, підробку і використовування підроблених документів і легалізацію доходів, одержаних в особливо великих розмірах злочинним шляхом.