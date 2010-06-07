У парламенті хочуть вивчити факти нецільового використання коштів МОЗ

Народні депутати пропонують створити у Верховній Раді Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин і причин неефективного використання Міністерством охорони здоров’я України та підпорядкованими йому структурами державних коштів при здійсненні централізованих закупівель лікарських засобів, лікувально-діагностичного обладнання та виробів медичного призначення.

Про це йдеться у проекті постанови, зареєстрованому у ВР 3 червня народними депутатами Юрієм ГАЙДАЄВИМ, Володимиром КАРПУКОМ, Валерієм КОНОВАЛЮКОМ, Віктором КОРЖЕМ, Сергієм ШЕВЧУКОМ, Тетяною БАХТЕЄВОЮ, Григорієм МАНЬКОВСЬКИМ, В’ячеславом ПЕРЕДЄРІЄМ, Генадієм САМОФАЛОВИМ.

Зокрема, ТСК має розслідувати обставини порушення чинного законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності посадовими особами МОЗ і підпорядкованих йому структур, що призвели до багатомільйонних зайвих та додаткових витрат бюджетних коштів, їх неефективного використання, утворення значних залишків імунобіологічних препаратів з простроченим терміном реалізації, простоювання та псування високовартісного лікувально-діагностичного обладнання та інших негативних наслідків.

До складу ТСК пропонується обрати 10 народних депутатів, її головою обрати депутата від Партії регіонів Валерія КОНОВАЛЮКА, а його заступником - депутата від БЮТ Сергія ШЕВЧУКА.

Автори проекту постанови вказують, що результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Міністерства охорони здоров‘я за період з 1 січня 2008 року по 18 листопада 2009 року, проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України (ГоловКРУ), встановлено чисельні порушення фінансової дисципліни, що призвели до багатомільйонних втрат матеріальних та фінансових ресурсів.

Тільки за основними сумами тендерних закупівель обсяг зайвих і неефективних видатків за цей період склав 51,2 млн. грн.

Проведений ГоловКРУ аналіз фінансово-господарської діяльності МОЗ України вказує на системні зловживання у сфері централізованих закупівель.

Внаслідок штучного обмеження кола пропозицій по закупівлі МОЗлише на закупівлю антиретровірусних препаратів для профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу було зайво витрачено 15,7 млн. грн., що становило майже половину виділених річних асигнувань на ці цілі.

Значних збитків державі завдано й через закупівлю лікарських засобів, лікувально-діагностичного обладнання та виробів медичного призначення через низку посередників (41,4 млн. грн.).

Крім того, було необґрунтовано придбано понад потребу окремих вакцин на суму 1,85 млн. грн.; утворено значні залишки імунобіологічних препаратів з простроченим терміном придатності на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Депутати зазначають, що не можуть залишитися поза увагою парламенту і суспільства й факти неефективного використання МОЗ коштів, що були виділені на подолання грипу A/H1N1 та гострих респіраторних захворювань.

Результатами аудиту використання коштів державного бюджету, проведеного Рахунковою палатою України, встановлено неефективне використання Міністерством охорони здоров’я 342 млн. грн. або 46,3% загальної суми освоєних коштів, що були виділені на ці потреби.