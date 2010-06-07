Мін‘юст пропонує Мінрегіонбуду та Фонду держмайна скасувати два накази

Міністерство юстиції звернулося до Міністерства регіонального розвитку та будівництва та Фонду державного майна України з вимогою скасувати два відомчі накази.

Як повідомив Міністр юстиції Олександр Лавринович, йдеться про наказ Фонду державного майна України від 29.05.2009 № 803 «Щодо договорів обслуговування емісії цінних паперів» та Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 11.11.2009 № 485 «Про затвердження Регламенту із забезпечення проведення державної експертизи містобудівних обгрунтувань по м. Києву у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва».

Експертизу указаних наказів було здійснено у зв’язку із зверненнями від громадян, установ та організацій, які надійшли до Мін’юсту.

За результатами правової експертизи Міністерством юстиції встановлено, що указані накази містять нові правові норми, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян та мають міжвідомчий характер, а отже підлягають державній реєстрації. Проте на державну реєстрацію до Міністерства юстиції накази не подавались, а отже є нечинними і підлягають скасуванню суб’єктами нормотворення.

Міністр юстиції нагадав, що державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть спрямовувати для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування. У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності і не можуть бути застосовані. Дані вимоги визначено Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади .

Міністр юстиції наголосив, що вимоги Мін’юсту про скасування указаних наказів спрямовані на недопущення можливих порушень прав громадян. Міністерство юстиції звернулося до Фонду державного майна України та Міністерства регіонального розвитку та будівництва з вимогою скасувати накази.