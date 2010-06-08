Правоохоронці затримали псевдопомічника очільника Мінрегіонбуду

Правоохоронні органи минулого тижня затримали псевдопомічника міністра регіонального розвитку, який кілька місяців вимагав від будівельних компаній гроші.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінрегіонбуду.

Ще в квітні місяці до Мінрегіонбуду надійшла інформація, що невідома особа, яка представляється помічником міністра регіонального розвитку та будівництва України, вимагає від будівельних організацій Києва і регіонів України перерахувати кошти на проведення культурно-масових заходів за участю міністра. Антикорупційний підрозділ Мінрегіонбуду отриману інформацію одразу направив до МВС України та УБОЗ МВС України з проханням терміново вжити заходів згідно з чинним законодавством.

Правопорушника затримано, ведуться слідчі дії. Мінрегіонбуд звернулося до будівельних організацій з проханням негайно повідомляти антикорупційний підрозділ відомства про подібні факти та ні в жодному разі не приставати на підозрілі пропозиції.