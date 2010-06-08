Сумську митницю очолив Валерій Левада

Виконуючим обов`язки начальника Сумської митниці 7 червня призначено Валерія ЛЕВАДУ.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Сумської митниці, В.ЛЕВАДА народився 19 вересня 1963 року у місті Лозова Харківській області. Має дві вищі освіти, закінчив Харківський автомобільно-дорожній інститут і Українську академію держуправління при Президенті України. У митних органах працює з 1992 р. Раніше обіймав різні посади у Харківській митниці, Східному територіальному митному управлінні, Східній регіональній і Східній митницях.

Є почесним митником України. Одружений, виховує дочку.