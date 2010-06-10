Прокуратура столиці опротестувала чергове рішення Київради

Прокуратура міста Києва, відповідно до вимог частини п`ятої ст. 121 Конституції України, опротестувала рішення про приватизацію ДЮСШ №15.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, на пленарному засіданні сесії Київради 02.04.09 прийнято рішення № 161/1217 «Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 ”Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки”, яким в п. 568 додатку до рішення включено нежилі будівлі та споруди по вул. Ягідна, 2 у м. Києві, як такі, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва та підлягають приватизації через аукціон.

Проте, як встановлено перевіркою, нежила будівля та споруди по вул. Ягідна, 2 у м. Києві зі спортивним майданчиком та велобазою перебувають на балансі дитячої юнацько-спортивної школи № 15.

Таким чином, рішення Київської міської ради № 161/1217 від 02.04.09 в частині включення до списку приватизації будівель ДЮСШ № 15, що розміщені по вул. Ягідна, 2 у м. Києві прийнято з порушенням вимог Конституції України, законів України ”Про освіту” та ”Про позашкільну освіту”, яким заборонено вилучення майна позашкільних закладів та подальша його приватизація.

«Прокуратурою міста, на захист прав дітей міста Києва, престижу та авторитету держави, з метою усунення порушень вимог чинного законодавства опротестовано вищезазначений акт органу місцевого самоврядування», - гвориться у повідомленні прес-служби.