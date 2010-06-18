Верховна Рада створила ТСК з розслідування обставин розкрадання бюджетних коштіверівництвом Держкомрезерву

Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з питань з’ясування обставин розкрадання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету України з державного матеріального резерву.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідної постанови проголосували 240 з 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Основне завдання Тимчасової слідчої комісії - з’ясування обставини розкрадання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету України з державного матеріального резерву, встановлення відповідності вимогам закону здійснення Держкомрезервом господарської діяльності та обґрунтованості укладення ним угод на придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, раціональності та доцільності витрачання бюджетних коштів, вивчення обставин викривлення показників звітної документації, обставин підробки документів та зловживання владою та посадовим становищем керівництвом Держкомрезерву.

До складу комісію увійдуть представники всіх фракції. Головою ТСК обрано народного депутата України Володимира ОЛІЙНИКА (Партія регіонів), його заступником - народного депутата Ігоря РИБАКОВА (позафракційний).

Як повідомляв УНІАН, 14 червня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб Держкомрезерву та ДП «Ресурспостач».

За даними прес-служби відомства, встановлено, що вказані особи реалізували на аукціоні матеріальні цінності (природний газ) за заниженою вартістю. Цими діями державі завдано 800 млн. грн. збитків.

Справу для подальшого розслідування направлено у Службу безпеки України.