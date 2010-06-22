КС визнав неконституційним проведення місцевих виборів в Україні у 2011 році

Конституційний Суд України визнав неконституційним проведення виборів до органів місцевого самоврядування у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС, прийняте 17 червня, оприлюднив сьогодні голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК.

КС визнав законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів) від 3 березня 2010 року таким, що відповідає вимогам ст. 157 і 158 Конституції України.

Цим проектом закону пропонується встановити строк повноважень Верховної Ради Криму та місцевих рад на 5 років. Крім того, строк повноважень сільських, селищних та міських голів передбачено встановити також на 5 років.

КС мотивував своє рішення тим, що, згідно з правовою позицією, викладеною судом у рішенні від 10 червня 2009 року, строки проведення виборів є важливим інститутом гарантії реалізації виборчих прав громадян, а відміна виборів до органів місцевого самоврядування чи перенесення строків їх проведення з підстав, непередбачених законом, є порушенням цих прав громадян.

КС вважає, що регулювання законодавцем правовідносин, пов’язаних з датою проведення голосування на виборах органів і посадових осіб місцевого самоврядування, а також з призупиненням їх повноважень, має здійснюватися відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 85, ст. 91, п. 20 ч. 1 ст. 92 Конституції України тільки після внесення запропонованих до неї змін шляхом прийняття окремого правового акту.

Крім того, КС визнав пункти 2, 3, 4 розділу 2 «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту про внесення змін до Конституції такими, що не відповідають вимогам ч. 1 ст. 157 Конституції України.