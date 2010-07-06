“Малій архітектурній формі” дане визначення

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення доповнення до Закону України “Про благоустрій населених пунктів” (щодо визначення поняття малої архітектурної форми)”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосував 301 із 426 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом визначається, що мала архітектурна форма - це невелика споруда декоративного, допоміжного, а також соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, яка використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору, доповнюючи композицію будинків, будівель, їх комплексів.

Законопроектом визначено, що до малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; монументальна, декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); садово-паркове освітлення, ліхтарі; сходи, балюстради; паркові містки; устаткування дитячих ігрових майданчиків; павільйони зупинок громадського транспорту; огорожі, ворота, грати; меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо); рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски; стаціонарні та пересувні малі архітектурні форми для здійснення підприємницької діяльності; інші об’єкти визначені законодавчими актами.

Крім того, законопроектом пропонується також визначити такі поняття як ”пересувна мала архітектурна форма” і ”стаціонарна мала архітектурна форма”. В ньому визначається, що стаціонарна мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності – це тимчасова одноповерхова споруда соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності висотою не вище ніж 4 метри, що має по зовнішньому контуру площу не більше 30 кв. метрів, виготовляється із полегшених конструкцій, встановлюється тимчасово без закладення фундаменту і має закрите приміщення для тимчасового перебування відвідувачів. Також визначено, що пересувна мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності – це торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, кіоск, ємність, торговельний автомат соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування відвідувачів.