Профспілки мають намір оскаржити підвищення цін на газ

Національний форум профспілок України (НФПУ) має намір оскаржити в суді підвищення цін на природний газ для населення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НФПУ з посиланням на заяву голови НФПУ Мирослава ЯКИБЧУКА.

У профспілках переконані, що в умовах кризи перекладати проблеми економіки на пересічних українців неприпустимо.

«Підняття цін на газ для населення є необґрунтованим, оскільки населення України споживає саме український газ, а не ввезений», - наголошується в повідомленні.

НФПУ вважає, що урядові плани про підвищення цін на газ порушують конституційний принцип заборони прийняття рішень, які погіршують соціальне становище громадян. Враховуючи це, НФПУ має намір подати судовий позов до Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) про відміну постанови №812, оскільки дана постанова не була узгоджена зі Спільним представницьким органом профспілок.

НФПУ нагадує, що вже мав позитивний досвід блокування рішень уряду про підвищення тарифів для населення через суд. Зокрема, 31 серпня 2009 року Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Національного форуму профспілок України, в якому оскаржена постанова НКРЕ від 9 липня 2009 року про підвищення ринкових цін на природний газ для населення.

Апелювання влади до зобов`язань перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) в НФПУ вважають неправомірним і при цьому звертають увагу, що представники влади неодноразово заявляли про те, що зниження цін на російський газ дасть змогу відмовитися від підвищення роздрібних цін на блакитне паливо для населення.

Профспілки відзначають, що перш ніж вести мову про додаткові стягнення з громадян, влада повинна розробити й ухвалити чіткий план реформ у сфері житлово-комунального господарства. Перш за все, необхідно розмежувати тарифи на послуги для найбідніших і найбагатших. Зокрема, слід впровадити податок на майно, в результаті якого заможні громадяни допоможуть акумулювати кошти для бюджету і комунальних субсидій соціально незахищеним особам. Крім того, необхідно запропонувати чітке планування витрат на реформаторські заходи, адже сьогодні до 60% води і 80% тепла втрачається, не доходячи до споживача.

Як повідомляв УНІАН, згідно з постановою НКРЕ (№812 від 13 липня 2010 року) відпускні ціни на природний газ для населення, диференційовані за річним обсягом споживання і наявності чи відсутності у абонента лічильника, з 1 серпня 2010 року виростуть на 50%.

Довідка УНІАН. Чинна система диференціації цін на природний газ для населення залежно від річного обсягу споживання, наявності чи відсутності приладу обліку діє з 1 січня 2007 року.

Останнє підвищення відпускних цін на природний газ для населення, диференційованих за річним обсягом споживання і наявністю чи відсутністю у абонента лічильника, було з 1 грудня 2008 року на 35%.

Населенню поставляється природний газ українського походження, що видобувається підприємствами, державна частка в статутному капіталі яких перевищує 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на природний газ до економічно обґрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з МВФ.