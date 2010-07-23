Уряд фонтанує ідеями як місцевим владам охороняти порядок

Кабінет міністрів України затвердив план заходів щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку.

Текст відповідного розпорядження № 1478-р від 21 липня 2010 року за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА оприлюднено на Урядовому порталі.

Кабмін доручив Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби провести відповідні наради, за результатами яких розробити спільні плани заходів щодо забезпечення правопорядку та внести відповідні зміни до регіональних програм з профілактики правопорушень.

Крім того, Кабінет міністрів рекомендував під час складання проектів місцевих бюджетів розглянути питання щодо можливості виділення коштів на забезпечення діяльності громадських формувань, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.

Уряд також доручив місцевим органам влади розглянути питання щодо можливості введення в межах існуючої чисельності та фонду оплати праці в апаратах Ради міністрів Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій посади інструктора з питань роботи з громадськими формуваннями з охорони громадського порядку і державного кордону.

Кабінет міністрів зобов`язав місцеві органи влади вжити заходів із забезпечення дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості, їх громадських помічників службовими приміщеннями, засобами зв’язку та оргтехнікою.

Уряд доручив Міністерству внутрішніх справ у жовтні-грудні 2010 року забезпечити введення в міських, районних управліннях (відділах) органів внутрішніх справ посади інспектора по роботі з населенням та громадськими формуваннями в межах затвердженої штатної чисельності, укомплектування зазначених вакантних посад, заборонивши їм виконання завдань, які не відповідають функціональним обов’язкам.

Кабінет міністрів також вважає за доцільне проводити серед населення роз’яснювальну роботу щодо необхідності участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю, за результатами якої подавати органам місцевого самоврядування пропозиції про утворення при кожній сільській, селищній раді громадських формувань, відбір громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості.

Крім того, уряд доручив МВС протягом третього кварталу 2010 року розробити з урахуванням оперативної обстановки маршрути патрулювання населених пунктів особовим складом міліції разом із членами громадських формувань і внести їх до плану комплексного використання сил та засобів органів внутрішніх справ з метою забезпечення правопорядку в місцях масового перебування громадян.

Кабінет міністрів рекомендував МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування розглянути питання щодо утворення або відновлення діяльності громадських формувань на підприємствах, в установах та організаціях, вищих навчальних закладах, організації їх матеріально-технічного забезпечення і стимулювання роботи.