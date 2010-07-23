На Тернопільщині 25% засуджених хабарників - правоохоронці

На Тернопільщині 25% притягнутих у першому півріччі до відповідальності за корупційні злочини – працівники правоохоронних органів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, про це під час колегії повідомив прокурор області Іван МЕЛЬНИЧУК.

За його словами, в результаті посилення усіма правоохоронними органами нагляду за додержанням антикорупційного законодавства, лише прокурорами складено і направлено до суду 62 адміністративні протоколи про вчинення корупційних діянь. «Жодної такої справи не закрито судом. Причому кожен четвертий, притягнутий до відповідальності за корупційні злочини, – працівник правоохоронних органів, кожен другий – посадовець органів місцевого самоврядування», - констатував І.МЕЛЬНИЧУК.

Разом з тим роботу щодо протидії корупції він назвав недостатньою. «Вона є, але ще є недостатньою», - вважає прокурор області.