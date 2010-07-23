Депутат Лук’янчук уточнює, що автором недолугої законодавчої норми є не він

Народний депутат України Руслан ЛУК’ЯНЧУК спростував наведенні в окремих ЗМІ відомості стосовно закону, співавтором якого він начебто є.

Про це йдеться у листі Р.ЛУК’ЯНЧУКА, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, йдеться про інформацію щодо переліку «найбезглуздіших законів», викладену у тижневику «Коментарі», де, серед інших згадувався “Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про збереження родючості ґрунтів» №6346-VI від 18 травня 2010 року”, а Р.ЛУК’ЯНЧУК називався його співавтором.

З цього приводу депутат у листі підкреслює, що названий закон має інший номер (№ 2626), і що він був схвалений парламентом 04.06.2009 р. При цьому Р.ЛУК’ЯНЧУК не є співавтором цього закону.

Натомість депутат є співавтором законопроекту № 6346-1 від 18.05.2010 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення охорони родючості ґрунтів)», який залишився нерозглянутим Верховною Радою.

Отже, наголошує Р.ЛУК’ЯНЧУК, «найбезглуздішою» помилково було названо не саму недолугу норму закону 2009р., а законодавчу пропозицію 2010р. , спрямовану на її виправлення.