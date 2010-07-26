Німеччина зніме своє заперечення щодо приєднання України до Гаазької конвенції

Німеччина незабаром зніме своє заперечення стосовно приєднання України до Гаазької конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Про це поінформував у своєму листі міністру юстиції України Олександру ЛАВРИНОВИЧУ посол Федеративної Республіки Німеччина Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Як зазначив міністр юстиції, Німеччина - єдина країна, яка не визнавала Україну стороною Гаазької Конвенції. Головним мотивом була недовіра до документів, що засвідчують цивільний стан громадян, які подаються до Консульства Німеччини, через виявлені факти підробки.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, про зняття заперечення буде повідомлено Німеччиною нотою на адресу Міністерства закордонних справ Нідерландів. Від моменту зняття заперечення Конвенція набуде чинності безпосередньо між Україною та Німеччиною.

Посол Німеччини відзначив, що такого успіху було досягнуто після зустрічі з міністром юстиції України О.ЛАВРИНОВИЧЕМ 13 травня 2010 року. Г.ГАЙМЗЬОТ висловив впевненість в тому, що і надалі обидві країни будуть поглиблювати співробітництво у сфері правової політики.

Як нагадує прес-служба Мін’юсту, Гаазька конвенція 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, набрала чинності для України 22 грудня 2003 року. Відповідно до положень Конвенції, офіційні документи звільняються від консульської легалізації на території держав – учасниць цієї угоди. Єдиною формальною вимогою при застосуванні Конвенції є проставлення спеціального штампу (апостилю), який засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено відповідний документ.