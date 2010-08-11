Пенсійний фонд розсилає пенсіонерам 9,5 млн. комплектів документів

Міністерством праці та соціальної політики вже виготовлено та відправлено в регіональні управління Пенсійного фонду для розсилки пенсіонерам 9,5 млн. комплектів документів, необхідних для оформлення житлових субсидій сім’ями, у складі яких є пенсіонери.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінпраці, про це вчора повідомив міністр праці та соціальної політики України Василь НАДРАГА під час селекторної наради з керівниками центральних та регіональних органів виконавчої влади, яку проводив перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

З цього обсягу документів оформлено у конверти для розсилки 6 мільйонів.

В.НАДРАГА зазначив, що протягом десяти днів – а саме стільки минуло від часу запровадження нового спрощеного порядку призначення житлових субсидій - у регіонах вдалося організувати належну роботу. Водночас, за словами міністра, залишається низка проблемних питань, і насамперед це – недостатньо потужна інформаційна кампанія.

«Необхідно поінформувати кожну родину про наявність у них права на оплату житлово-комунальних послуг на рівні 10-15 відсотків від своїх сімейних доходів. На даному етапі успіх нашої роботи залежить від того, наскільки всеохоплюючою буде інформаційно-роз’яснювальна робота», - наголосив міністр праці.

Він також нагадав, що роз’яснення з усіх питань стосовно надання субсидій за спрощеним порядком можна отримати через оперативний зв’язок з Центральним штабом Мінпраці (з координації та контролю діяльності органів соцзахисту населення з питань надання житлових субсидій) за телефоном 284-19-71. Громадяни ж з приводу призначення субсидій та будь-яких інших роз’яснень можуть звернутися на урядову гарячу лінію 0-800-507-309.

В.НАДРАГА закликав керівників робочих комісій при обласних та районних адміністраціях проаналізувати та зробити висновки про випадки порушень в роботі за новим порядком призначення субсидій. Він зазначив, що, за даними моніторингу урядового контактного центру, найбільше звернень з проблемних питань оформлення субсидій надходить з Київської області та міста Києва.

«Немає потреби говорити про особливий рівень відповідальності за успішно проведену роботу. Все необхідне для того, щоб до 1 вересня ми змогли виконати рішення Кабінету Міністрів, у нас є. Справа за належною організацією цієї роботи на місцях», - підкреслив В.НАДРАГА.