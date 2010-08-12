Записи «чорних ящиків» літака Качинського Росія Польщі просто так не віддасть
Просять санкції генпрокурора
Росія передасть оригінали записів «чорних ящиків» літака, що розбився, Президента Польщі Леха Качинського після санкції Генеральної прокуратури країни.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив віце-прем`єр-міністр Росії Сергій ІВАНОВ.
«Це рішення має ухвалюватися прокуратурою - органом влади, незалежним від уряду. Як тільки російська прокуратура ухвалить таке рішення, технічних проблем для передачі не буде», - сказав С.ІВАНОВ.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня представник Польщі в Міждержавному авіаційному комітеті Едмунт КЛІХ заявив про обмеження доступу до матеріалів розслідування Смоленської авіакатастрофи, яке проводить МАК.
МАК в оприлюдненому в травні попередньому рапорті причин катастрофи літака Л.Качинського опосередковано назвав винними пілотів, які наважилися посадити машину в умовах сильного туману.
Літак Президента Польщі розбився під Смоленськом вранці 10 квітня 2010 року. На борту перебували 96 осіб - 88 пасажирів і вісім членів екіпажу. Не вижив ніхто.
Вони прямували в Катинь, аби взяти участь у жалобних заходах на місці масового поховання жертв політичних репресій.