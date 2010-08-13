Янукович ліквідував кілька судів
10:33, 13 серпня 2010Право
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував Житомирський, Запорізький, Луганський і Київський міжобласні апеляційні господарські суди.
Про це йдеться в указі №811 від 12 серпня п.р., текст якого оприлюднено на сайті глави держави.
Цим самим указом Президент створив Рівненський апеляційний господарський суд, в якому розглядатимуться господарські справи 5 областей: Рівненської, Волинської, Житомирської, Хмельницької і Вінницької.
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