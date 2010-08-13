Сьогодні у Венесуелі суд винесе рішення щодо двох українських моряків

Сьогодні, 13 серпня, спливає термін, до якого венесуельський суддя планував завершити судовий процес і ухвалити рішення щодо двох українських моряків, затриманих у Венесуелі у 2007 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, продовжується провадження у справі українських моряків Володимира УСТИМЕНКА та Юрія ДАТЧЕНКА – капітана і другого помічника капітана судна "B Atlantic", - затриманих у серпні 2007 року у венесуельському порту Маракайбо за те, що під час перевірки під днищем корабля були знайдені наркотики.

Як поінформувало Омбудсмана Ніну КАРПАЧОВУ Міністерство закордонних справ України, судові засідання у справі українських моряків проводяться максимально інтенсивно. Венесуельський суддя, який розглядає справу, запевнив українських дипломатів, що він планує завершити судовий процес та винести вердикт у справі сьогодні, 13 серпня.

Як також з’ясувала Н.КАРПАЧОВА, українські громадяни у цілому задоволені ходом судового процесу. На переконання моряків та їх адвокатів, за результатами проведених засідань показання жодного зі свідків не вказували на порушення українськими громадянами законодавства Венесуели.

Водночас Уповноважений з прав людини висловлює занепокоєння через скарги українських моряків на стан здоров’я і висловлює сподівання, що адміністрацією закладу попереднього ув’язнення буде ретельно забезпечуватися право громадян України на належний захист їхнього здоров’я. Як також з’ясувала Н.КАРПАЧОВА, після медичного огляду українських моряків перевели в іншу камеру, з кращими умовами утримання.

МЗС та Посольство України в Бразилії запевнили Омбудсмана, що продовжують тримати цю справу на особливому контролі та вживатимуть усіх необхідних заходів з метою якнайшвидшого завершення судового процесу над українськими моряками.