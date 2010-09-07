Працівники Антикорупційного бюро виявили у колишнього заступника міністра транспорту фальшивий диплом

Працівники Антикорупційного бюро Головного Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України виявили у колишнього заступника міністра транспорту та зв’язку України підроблений диплом про вищу освіту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, перебуваючи депутатом Верховної Ради 6-го скликання, колишній чиновник надав цей диплом у січні 2008 року під час влаштування на роботу до Мінтрансу.

За даним фактом Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Загалом, спецпідрозділами БОЗ з початку року під час проведення заходів, спрямованих на виявлення фактів використання державними службовцями органів влади та місцевого самоврядування підроблених документів про вищу освіту, виявлено 13 таких фактів.