Культура відтепер в законі

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону ”Про культуру”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 303 народних депутата із 406, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом визначено правові засади державної політики у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов’язані із створенням, використанням, розповсюдженням і збереженням культурних цінностей.

Законопроектом передбачено, що основними засадами державної політики у сфері культури є визнання культури одним з основних факторів самобутності українського народу — громадян України всіх національностей; забезпечення свободи творчості, захист прав інтелектуальної власності, авторського та суміжних прав; сприяння утвердженню гуманістичних ідей, високих моральних засад у суспільному житті, створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури, діяльності професійних творчих спілок та громадських організацій у сфері культури, активному функціонуванню державної мови в культурному просторі України, доступу громадян до культурних благ; захист і збереження культурної спадщини як основи культури, турбота про подальший розвиток культури.

Серед пріоритетів державної політики визначено державні програмами економічного і соціального розвитку України та програми діяльності Кабінету міністрів України, в яких обов’язково враховуються аспекти розвитку культури та державні цільові програми у сфері культури, які розробляються і затверджуються згідно із законодавством.

Крім того, проектом передбачено, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування державної мови у сфері культури, гарантує вільне використання мов усіх національних меншин України.