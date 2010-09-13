КС завтра оприлюднить рішення щодо підвідомчості справ по соцвиплатах

Завтра, 14 вересня, Конституційний Суд України оприлюднить прийняте 9 вересня Рішення у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами“ від 18 лютого 2010 року № 1691–VI (далі – Закон № 1691).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, Законом № 1691 внесено зміни до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якими розгляд спорів, пов’язаних із соціальними виплатами, здійснюється в порядку цивільного судочинства.

На думку суддів Верховного Суду, положення Закону № 1691 суперечать частині третій статті 22, частині другій статті 24, частинам першій, другій статті 55, статті 64 Конституції України, оскільки запровадження такого порядку розгляду справ щодо соціальних правовідносин значно звужує обсяг права громадян на судовий захист у спорах з органами державної влади.

Автор клопотання стверджує, що при вирішенні спорів у порядку адміністративного судочинства громадяни звільняються від плати за матеріально-технічне забезпечення розгляду справ. З метою реалізації такого завдання адміністративного судочинства, як захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, у цьому виді судового провадження діє принцип офіційності, за яким суд вживає передбачених законом заходів, необхідних для з’ясування всіх обставин у справі, зокрема щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи, а також може вирішувати справу на основі наявних доказів, якщо особа, яка бере участь у справі‚ не надасть на його пропозицію докази для підтвердження обставин, на які вона посилається. Обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на суб’єкта владних повноважень, якщо він як відповідач заперечує адміністративний позов. Таким чином, автор клопотання переконаний‚ що розгляд справ, пов’язаних із соціальними виплатами, у порядку адміністративного судочинства до передачі цих справ на розгляд у порядку цивільного судочинства забезпечував більш ефективний судовий захист прав і свобод найменш соціально захищених громадян.

Початок - о 10.00.

Після оприлюднення планується прес-конференція судді-доповідача у справі Віктора ШИШКІНА.

Акредитація журналістів проводиться сьогодні, 13 вересня, до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38.