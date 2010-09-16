Екс-майор Мельниченко зізнався в намірі усунути з посади Кучму

Колишній охоронець Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що операцію із записами у кабінеті президента України він підготував самостійно для усунення з посади глави держави Леоніда КУЧМИ.

Про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив УНІАН.

«Я підтверджую, що це спецоперація, але цю спецоперацію підготувала одна людина – МЕЛЬНИЧЕНКО. Провела одна людина – МЕЛЬНИЧЕНКО. І метою її було усунення Леоніда КУЧМИ з посади Президента України. Наголошую – усунення з посади Президента України КУЧМИ, який шляхом залякувань, маніпуляцій, використанням спецслужб у 1999 році незаконно став Президентом України», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, наголосивши, що його метою було «покарання людини, яка причетна до пограбування України, організації вбивств».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колишній Президент України Л.КУЧМА назвав справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе міжнародною провокацією. ”Це міжнародна провокація, щоб Україну скомпрометувати. П`ять років ні мені життя не давали, ні Україні”, - сказав колишній Президент країни. За словами Л.КУЧМИ, за організацією справи зникнення журналіста стояли закордонні спецслужби, і це відомо. Він також зазначив, що володіє інформацією про участь в акціях протесту тих часів співробітників ЦРУ.