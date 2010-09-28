Участь співробітників МВС, СБУ, прокуратури, податкової служби у виборах є недоречною - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що участь співробітників МВС, СБУ, прокуратури, податкової служби у виборах є недоречною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ.

«Служба у правоохоронних органах, служіння закону, охорона правопорядку мають бути поза політикою», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ обговорив з міністром план заходів, спрямованих на забезпечення чесних і прозорих виборів в Україні. «Ці вибори мають стати черговим кроком в утвердженні демократії в Україні, тому вони мають пройти вільно», - підкреслив глава держави.

Він наголосив на неприпустимості будь-якого адміністративного тиску.

Міністр висловив думку про недоцільність участі працівників міліції у виборах до місцевих рад. “Основна роль міліції буде в тому, щоб забезпечити дотримання законів і прав в процесі підготовки до виборів та під час голосування», - запевнив а.МОГИЛЬОВ.

В.ЯНУКОВИЧ також дав доручення міністру взяти під особистий контроль розслідування факту вбивства паломника, громадянина Ізраїлю, яке сталося в Умані 26 вересня.