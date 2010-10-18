Україна та ОАЕ парафували три міждержавні договори

Україна та Об’єднані Арабські Емірати парафували три двосторонні міждержавні договори - про правову допомогу в кримінальних справах, про екстрадицію осіб, а також про правову допомогу в цивільних та комерційних справах.

Підписання договорів відбулося за підсумками другого раунду переговорів, що тривали у Києві з 11 по 15 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

Як повідомила за підсумками переговорів представник української сторони, голова Експертної комісії з підготовки проектів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу у цивільних, кримінальних справах, заступник міністра юстиції Валерія ЛУТКОВСЬКА, договори покликані забезпечити практично весь спектр двосторонніх правових відносин.

Пакет угод максимально охоплює питання співробітництва між двома державами у правовій сфері. У першу чергу договори спрямовані на врегулювання співробітництва судів та інших компетентних органів для підвищення ефективності розгляду ними цивільних і кримінальних справ.

Так, наявність договору про екстрадицію надає можливість для взаємодії правоохоронних органів та судів з метою притягнення до кримінальної відповідальності на території України чи ОАЕ осіб, які, намагаючись її уникнути, переховуються за кордоном на території однієї з цих держав. Адже сьогодні, відповідно до вимог Кримінального кодексу України, видача правопорушника для притягнення до кримінальної відповідальності або для виконання вироку можлива за умови наявності належним чином ратифікованого міжнародного договору.

Договори з питань взаємної правової допомоги у цивільних та у кримінальних справах встановлюють механізми взаємодії судів (а щодо кримінальних справ - також правоохоронних органів) з метою взаємного виконання запитів про вручення документів і прохань про виконання окремих процесуальних дій чи надання доказів.

Договір про взаємну правову допомогу у цивільних і комерційних справах, крім того, спрямований на врегулювання питань взаємного виконання на територіях України та ОАЕ судових рішень у цивільних, господарських та сімейних справах, встановлюючи умови і порядок звернення з відповідним клопотанням.

Потреба в таких угодах, за словами В.ЛУТКОВСЬКОЇ, усвідомлюється обома країнами, зважаючи на зростаючі контакти у багатьох сферах, особливо на цивільному рівні між громадянами двох держав.

Договори наберуть чинності після виконання обома країнами необхідних внутрішньодержавних процедур.