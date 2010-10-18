Арешт активістів ГО назвали грубим порушенням прав людини

Правозахисники вважають, що застосування адміністративного арешту до громадських активістів львівської громадської організації «Вартові закону» є репресіями влади і грубим порушенням права людини на свободу мирних зібрань.

Про це йдеться у повідомленні Вінницької правозахисної групи, переданому агентству УНІАН.

“Вінницька правозахисна група рішуче засуджує грубі репресії української міліції відносно активістів львівської громадської організації «Вартові закону», яка широко відома своєю безкомпромісною боротьбою зі зловживаннями місцевої влади у сфері комунального обслуговування населення та спротивом порушенням прав людини з боку органів прокуратури та міліції”, зазначається у повідомленні.

Правозахисники зауважили, що 14 жовтня суддею Галицького райсуду міста Львова “по сфабрикованих матеріалах адміністративної справи” було засуджено до трьох діб адміністративного арешту активістів-правозахисників ГО «Вартові закону» Олексія ВЕРЄНЦОВА та Ігора ТАНІЧКЕВИЧА за нібито злісну непокору законним вимогам співробітників міліції та порушення порядку проведення мирних заходів.

Правозахисники повідомляють, що у ході акції протесту організації «Вартові закону» проти зловживань та порушень прав людини у прокуратурі Львівської області, яку кілька десятків активістів провели 12 жовтня, до пікетувальників прибув начальник Галицького райвідділу міліції у Львові та офіцер, які намагалися незаконно застосувати силу до пікетувальників, провокували протестуючих на конфлікт. Правозахисники зазначають, що всі ці події задокументовані на численних відео- і фотоматеріалах.

Вінницька правозахисна група зазначає, що судове засідання було проведено з “кричущими порушеннями” процесуальних прав осіб, що притягуються до адміністративної відповідальності. Зокрема, суддя відмовилася ознайомитись з численними відеоматеріалами про події біля прокуратури Львівської області, заявивши на судовому засіданні, що «її комп‘ютер не тягне дивится відео».

У Вінницькій правозахисній групі зазначають, що копія постанови суду “вражає безграмотністю та цинізмом”. “Попри приписи Конституції України та багатолітню практику Європейського суду з прав людини, суддя вважає, що громадянам України для проведення мирного зібрання потрібні дозволи Львівської міської ради, без яких зібрання є «незаконними». На цьому було побудовано судове рішення, яке може коштувати громадським активістам по три доби життя”, - зазначають правозахисники.

Вінницька правозахисна група закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА невідкладно просити генерального прокурора України в порядку ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення скористатися правом на опротестування постанов Галицького районного суду щодо зазначених осіб.