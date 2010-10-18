Мін‘юст відповів «безграмотному» Бродському

14 жовтня 2010 року прес-служба Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва оприлюднила прес-реліз «Держкомпідприємництво наполягає на позбавленні бізнесу ліцензії у разі неоформлення працівника на роботу». Указане повідомлення зачіпає таку вразливу тему як трагедія, що сталася 12 жовтня 2010 року на залізничному переїзді в Марганці Дніпропетровської області, де пасажирський автобус зіткнувся з локомотивом.

Враховуючи невідповідність наведених у прес-релізі тверджень фактичному стану речей та надзвичайну вразливість порушеної проблематики, Міністерство юстиції змушене надати правову оцінку вищезгаданому повідомленню Держкомпідприємництва.

За результатами правового аналізу прес-релізу Департамент державної реєстрації нормативних актів Міністерства юстиції повідомляє наступне:

Щодо засад організації та діяльності автомобільного транспорту

Засади організації та діяльності автомобільного транспорту визначено в Законі України «Про автомобільний транспорт».

Так, відповідно до частини другої статті 16 зазначеного Закону трудові відносини персоналу автомобільного транспорту регулюються трудовим законодавством, в тому числі положенням про дисципліну та правилами трудового розпорядку.

Статтею 18 цього Закону встановлено особливості організації праці та контролю за роботою водіїв транспортних засобів, відповідно до яких з метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв транспортних засобів автомобільні перевізники зобов’язані:

- організовувати роботу водіїв транспортних засобів, режими їхньої праці та відпочинку відповідно до вимог законодавства України;

- здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху;

- забезпечувати виконання вимог законодавства з питань охорони праці;

- здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх санітарно-побутовими приміщеннями й обладнанням.

Контроль за роботою водіїв транспортних засобів має забезпечувати належне виконання покладених на них обов’язків і включає організацію перевірок режимів їхньої праці та відпочинку, а також виконання водіями транспортних засобів вимог цього Закону та законодавства про працю.

Щодо чинних ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів

Положення щодо режимів праці та відпочинку водіїв транспортних засобів визначається законодавством. Ці положення відповідно реалізовано в Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт», затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку від 2 липня 2010 року № 427, які зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 липня 2010 року за № 562/17857.

При цьому слід зазначити, що встановлення факту наявності у ліцензіата водіїв, трудові відносини з якими не оформлено відповідно до положень трудового законодавства, вважається неможливістю ліцензіата забезпечити виконання зазначених Ліцензійних умов (підпункт 7.7.5 пункту 7.7 розділу VІІ Положення про порядок контролю за додержанням цих Ліцензійних умов, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку від 2 липня 2010 року № 429, зареєстрованого в Мін’юсті 27 липня 2010 року за № 561/17856), а як наслідок є підставою для анулювання його ліцензії згідно з вимогами статті 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Таким чином, нормативний припис щодо анулювання ліцензії перевізника, у зв’язку із неможливістю забезпечення виконання ним зазначених Ліцензійних умов, а саме не оформлення трудових відносин між ним та водіями відповідно до положень трудового законодавства, набрав чинності з 13 серпня 2010 року та є чинним і на сьогодні (Офіційний вісник України, 2010, № 59 (13.08.2010), ст.2060, 2061).

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.

При цьому центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їхньому функціональному підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Щодо держреєстрації ліцензійних умов та порядків контролю за їх дотриманням

Протягом поточного року Міністерство юстиції не прийняло жодного рішення про відмову в державній реєстрації ліцензійних умов та порядків контролю за їх дотриманням. Тож твердження Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва про відмову у реєстрації ліцензійних умов є таким, що не відповідає дійсності.

Таким чином, з урахуванням вищесказаного, не відомо, що насправді заважає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування (Держкомпідприємництву) виконувати законодавчо визначені повноваження.