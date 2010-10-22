Посольство США занепокоєне планами міста Києва

Посольство США в Україні стурбовано планами місцевої влади Києва продати пакет 30% акцій в ЗАТ НВЦ «Борщагівська хіміко-фармацевтична компанія».

Про це йдеться у повідомленні Відділу преси, освіти і культури посольства США в Україні, переданому УНІАН.

За повідомленням, власність цієї компанії є предметом суперечки, тому що її було створено на основі активів, привласнених (і це встановлено 1996 року Вищим арбітражним судом України) у 1995 році від компанії з подібною назвою - СП ЗАТ «Спільне підприємство «Борщагівська хіміко-фармацевтична компанія». Американська фірма «Ар енд Джей Трейдинг» була первісним інвестором і власником 50% спільного підприємства і з 1995 року намагається у законний спосіб повернути свої активи, згідно із рішенням суду про повернення активів до спільного підприємства. Місто придбало ці акції в 2001 році.

У повідомлені зазначається, що Посольство США уважно стежить за цим питанням з кінця 1990-х років. За цей час, у тому числі протягом останніх кількох місяців, офіційні представники Державного департаменту США та Посольства США зустрічалися з посадовцями міської адміністрації Києва та уряду України на найвищому рівні, щоб домогтися справедливого розв’язання цієї справи.

Посольство США й надалі нагадуватиме потенційним покупцям акцій ЗАТ НВЦ «Борщагівська хіміко-фармацевтична компанія», урядові України та владі Києва про претензії «Ар енд Джей Трейдинг» і про минулі рішення суду.

“Ми також звернулись до уряду України із проханням призначити спеціального переговірника високого рівня для справедливого вирішення питання втрати активів «Ар енд Джей Трейдинг» і для усунення цієї суперечки - подразника у наших двосторонніх стосунках з Україною”, – йдеться у повідомленні Посольства США.