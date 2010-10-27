У сфері оподаткування з початку року порушено 469 справ

Органи прокуратури у сфері оподаткування з початку поточного року порушили 469 кримінальних справ, зокрема, 272 справи направлено до суду. Притягнуто до відповідальності 4 209 посадовців, відшкодовано 479 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розширеної оперативної наради повідомив перший заступник генерального прокурора України Віктор ПШОНКА.

«Вимоги Генеральної прокуратури України сприяли скороченню за останні 3 роки кількості незаконно зафіксованих злочинів у сфері оподаткування більш ніж у 5 разів. Водночас повністю проблему достовірності обліку злочинів не усунено», - також відзначив він.

За словами генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, податкова злочинність продовжує залишатися одним з негативних чинників, які сприяють кризовому стану фінансово-економічної системи. «Під час боротьби з нею правоохоронцям не вдалося повною мірою відхилитися від порушень закону. триває порочна практика штучного нарощування показників в окремих регіонах», - сказав він.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, більше половини кількості виявлених злочинів, пов`язаних з ухиленням від оподаткування, знято з обліку в Миколаївській області, третину – у Кіровоградській, чверть – у Дніпропетровській і Чернігівській областях.

Крім того, у 2010 році прокурори скасували 255 незаконних рішень про відмову у порушенні кримінальних справ. З них до суду направлено 77 справ. Найбільше таких рішень скасовано у Києві (63), Луганській (23), Львівській (25) і Донецькій (32) областях.

Також, за його словами, вимагає поліпшення якість оперативно-розшукової роботи – в корупції замішані представники прокуратури, МВС, Державної податкової адміністрації.