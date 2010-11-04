У Києві за крадіжку із супермаркета затримано журналіста

Вчора працівники міліції затримали у Києві під час крадіжки спеціального кореспондента однієї із всеукраїнських газет, який пояснив свій вчинок правоохоронцям проведенням журналістського розслідування.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві, працівника ЗМІ затримали на виході із торговельного будівельного центру, який знаходиться на проспекті Григоренка, вилучивши в нього зубила, свердла, клей, спецрукавиці тощо на загальну суму 511 гривень.

Затриманий відрекомендувався працівникам міліції як головний редактор друкованого видання (якого саме, у міліції не уточнюють), і пояснив, що вчинив крадіжку не для власної наживи, а в рамках проведення журналістського розслідування щодо безпеки охорони закладів торгівлі.

Водночас надати посвідчення, яке б підтверджувало його належність до ЗМІ, він одразу не зміг. Лише ввечері його колеги привезли до Дарницького райуправління міліції посвідчення, яке вказувало, що затриманий є спеціальним кореспондентом друкованого видання. З’ясувавши обставини, зібравши відповідні матеріали, журналіста було відпущено з райвідділу. Він пояснює свої дії слідству. Питання порушення чи непорушення кримінальної справи буде вирішено найближчим часом, йдеться у повідомленні.