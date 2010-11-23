ЦВК не змогла оголосити початок кампанії по виборах Верховної Ради 27 березня 2011 року

Центральна виборча комісія не змогла ухвалити постанову про встановлення дати парламентських виборів 27 березня 2011 року та про початок виборчої кампанії з 27 листопада 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, з 11 членів ЦВК за ухвалення такої постанови проголосували четверо, а семеро утрималися.

Відповідний проект постанови на розгляд засідання ЦВК вніс заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА, який наголосив, що Центрвиборчком для виконання своїх функцій щодо оголошення виборчої кампанії зробив усе, аби отримати офіційне тлумачення відповідної норми Конституції від Конституційного Суду, однак жодної реакції на відповідне звернення ЦВК не було.

У свою чергу, член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ заявив, що комісія має право оголосити про початок кампанії з виборів парламенту лише у випадку завершення конституційного строку повноважень Верховної Ради.

За його словами, строк повноважень Верховної Ради нинішнього скликання завершується лише у 2012 році.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ підкреслив, що ЦВК може повернутися до розгляду цього питання й оголосити початок парламентської кампанії не раніше, ніж 25 червня 2012 року, за умови відсутності змін у виборчому законодавстві.

«Тому розгляд цього питання на сьогоднішньому засіданні ЦВК мені здається передчасним. У нас є ще більше року, щоб підготувати це питання належним чином, а потім його розглядати і відповідно ухвалювати рішення», - пояснив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.