Центр досліджень визвольного руху вступився за директора архіву

Відомого історика Геннадія ІВАНУЩЕНКА звільнено із порушеннями законодавства з посади директора Державного архіву Сумської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

”Сумський архів – єдиний, який повністю оцифрував усі 57 тисяч актових записів про смерть людей від Голодомору 1932-1933 років на Сумщині.

Сьогодні було безпідставно звільнено з посади директора Державного архіву Сумської області, відомого історика Геннадія ІВАНУЩЕНКА, який досліджував Голодомор та боротьбу українського народу за незалежність”, - йдеться у повідомленні Центру досліджень визвольного руху.

В Центрі наголошують, що звільнення відбулося після ”службового розслідування”, ініційованого Сумською обласною державною адміністрацією на чолі з Юрієм ЧМИРЕМ. ”Саме звільнення здійснено із порушеннями вимог законодавства. Зокрема, звільненому директору своєчасно не надали для ознайомлення акт службового розслідування і фактично не дали можливість написати пояснення щодо результатів перевірки”, - зазначається у повідомленні.

В Центрі переконані, що причина звільнення є формальною, нібито невиконання службових обов`язків в частині відмови в прийнятті на зберігання книг реєстрації актів громадського стану. ”Натомість вчений пояснює, що, згідно затвердженого плану прийому документів до архіву на 2010 рік, та у зв`язку із обмеженням фінансування, браком площ та штатних одиниць, Сумський обласний архів був готовий прийняти згадані вище документи з 1 січня 2011 року”, - зазначили в Центрі досліджень визвольного руху.

”Звільнення історика ІВАНУЩЕНКА є проявом втручання політичної сили в академічну дискусію навколо комплексу питань щодо політичних репресій, Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, визвольного руху. Такий крок сумської влади є нічим іншим, як продовження спроб цензурування історії, поряд із незаконним затриманням СБУ і конфіскацію архівних матеріалів у Руслана Забілого та Національного музею “Тюрма на Лонцького”, вилученням Міністром освіти ТАБАЧНИКОМ окремих періодів історії зі шкільних підручників”, - наголосили в Центрі.

В той же час Г.ІВАНУЩЕНКО заявив, що має намір оскаржити своє звільнення у суді.